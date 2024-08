Nathalia Florentino se despede de A Rainha da Pérsia e comenta final de Ester: ‘Inspirador’ Atriz agradece ao carinho do público e exalta parceria com Carlo Porto para o sucesso da superprodução Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 09/08/2024 - 15h41 (Atualizado em 09/08/2024 - 15h41 ) ‌



Nathalia é pura gratidão com o que vivenciou como Ester Divulgação/Seriella Productions

A Rainha da Pérsia chegou ao fim com o reencontro emocionante e esperado pelo público entre Ester (Nathalia Florentino) e Xerxes (Carlo Porto). Em entrevista ao site oficial, Nathalia Florentino revelou os bastidores do momento e refletiu sobre a trajetória da personagem, que marcou sua estreia na TV aberta.

“O final dos dois é muito inspirador. É o deixar para trás tudo que a gente faz para impressionar e agradar os outros, e seguir o que está verdadeiramente dentro do nosso coração. Os dois se despiram de tudo o que não importa e souberam enxergar a verdade da vida, a plenitude e o real amor”, apontou a atriz.

Na trama, Ester e Xerxes se planejam para viver uma vida comum fora de Susã, em Jerusalém. No entanto, o plano do rei de forjar a própria morte não envolvia a rainha, o que a deixa em desespero por acreditar que perdeu o grande amor de sua vida.

Nathalia Florentino destaca emoção do reencontro de Ester e Xerxes Divulgação/Seriella Productions

Já em Jerusalém, Ester vê Xerxes orando no Templo e se emociona ao descobrir que ele está vivo.

“O reencontro dos dois é como se a janela estivesse fechada e, de repente, você abre e entra a luz. O olhar dos dois é de esperança, eles cansaram de chorar e sofrer e nesse momento, aquele vazio é preenchido por esperança, amor e saudade. É muito lindo”, destacou.

Nathalia revelou que sempre teve o desejo que esta cena fosse a última a ser gravada por ela na superprodução devido ao significado profissional e pessoal, de encerrar as gravações fazendo a última cena com Carlo Porto, seu grande parceiro em A Rainha da Pérsia.

No entanto, a cena tinha sido roteirizada para dias antes do final das gravações: “Pedi muito a Deus que essa cena fosse a última e, quando entro na van, para ir à cidade cenográfica, peço mais uma vez. Quando desci começou a chover. Voltamos para o estúdio e ficamos na espera para saber se ia acontecer a gravação. Não aconteceu e ela foi realocada para o sábado, dia 6 de julho, como nossa última cena”.

Para atriz, essa mudança trouxe um peso ainda maior ao reencontro dos personagens. Nos bastidores, a emoção era visível em Nathalia, que antes de gravar, chorou bastante e se concentrou com Carlo Porto no set antes do “ação”.

“Fiquei muito feliz porque acho que nada é por acaso. Encerrar esse projeto com essa cena foi muito especial. Eu e Carlo nos despedimos dos personagens minutos antes de gravar e é algo que emociona muito. Foi muito tocante e agradeço a Deus por ter tido o privilégio, de ter tido esse momento antes. Foi bem bonito”.

Nathalia Florentino se despede de Ester e A Rainha da Pérsia Divulgação/Seriella Productions

Despedida

Ao relembrar todo o processo de trabalho em A Rainha da Pérsia após o encerramento das gravações, Nathalia é pura gratidão a tudo que aprendeu nos últimos meses:

“A trajetória pessoal e profissional se entrelaça porque a Ester me trouxe muitos ensinamentos na parte mais técnica, porém, obviamente, ainda mais no coração. Quase não consigo acreditar em todos esses momentos incríveis e inesquecíveis que vivi ao longo deste projeto. A Ester me preencheu em lugares lindos”.

Nathalia Florentino agradece à parceria de Carlo Porto na série Divulgação/Seriella Productions

O carinho do público também foi fundamental, abraçada pelos fãs da série, a atriz agradeceu à oportunidade: “Recebi mensagens lindas de como essa história tocou a vida das pessoas e mexeu muito comigo. Absorvi muita coisa disso tudo e foi um período muito bonito, e entender que isso chegou nas pessoas, encheu meu coração de alegria”.

Ao se despedir do projeto e da equipe, Nathalia também contou como a parceria com Carlo foi imprescindível para o sucesso de Ester e Xerxes.

“É muito difícil descrever por que o meu coração transborda gratidão por ter tido um parceiro tão generoso e bondoso comigo ao longo de toda essa jornada. Caminhar com o Carlo ao longo de todos esses meses nesse projeto vai marcar minha vida para sempre. Foi único e mudou tudo para mim”.

“Meu muito obrigada [a todos]. Como eu disse para a equipe, é difícil encontrar as palavras. Sinto muita gratidão porque realmente foi uma experiência fora do comum. Foi algo muito especial. Sabe aquela frase de: ‘Eu era feliz e não sabia?’. Nesse projeto nós fomos muito felizes e nós sabíamos. Nós sentimos o tempo todo, então trabalhar essa presença foi magnífica. É estar ao lado deles com essa consciência da felicidade e da vontade de estar lá. Foi inesquecível”, concluiu.

