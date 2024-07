Nathalia Florentino se emociona com cena de canto na série A Rainha da Pérsia: ‘Me segurei para não chorar’ Foi a primeira vez em que a atriz exerceu o lado musical em frente às câmeras após meses de ensaio e preparação Entrevistas|Ana Mello e Gabriel Alberto, do site oficial 25/07/2024 - 17h11 (Atualizado em 25/07/2024 - 17h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Nathalia cantou a primeira vez em cena e se emocionou Divulgação/Seriella Productions

Em um dos episódios mais recentes de A Rainha da Pérsia, o público acompanhou a sequência emocionante na qual Ester canta para Deus acompanhada do povo judeu. E após os eventos difíceis pelos quais a rainha passou, a cena foi um alento para os fãs.

Para Nathalia, também foi um momento muito especial. Aliás, mais um que marca sua estreia na TV aberta. Foi a primeira vez em que ela cantou em cena.

“Foi muito emocionante. Tive que me segurar em vários momentos para não chorar, porque é uma música que me traz essa emoção. Vim ensaiando há alguns meses e se tornou uma das minhas músicas porque engatilha questões que a Ester vive naquele momento, sensações leves em que tudo se encaixa”, explicou a atriz.

Na trama, o novo decreto, que permite a defesa dos judeus, foi enviado e Mordecai foi honrado. É um momento feliz para a rainha.

“Ela esperava essa honra ao povo judeu há muito tempo”, completou.

Para brilhar com o desafio de cantar e transmitir a emoção necessária, Nathalia teve alguns encontros com Adiel Ferr e Lucas Corel, para fazer a preparação vocal.

“São profissionais e pessoas incríveis que me auxiliaram muito. Nós gravamos a música também no estúdio, o que ajudou muito, porque trouxe o instrumental que teria na hora da gravação”, revelou.

Sobre a experiência, a atriz afirmou: “Espero que tenha trazido verdade. Sinto gratidão e me emociono. Todos os dias, em algum momento, há esse sentimento de contemplar tudo o que está acontecendo”.

A dor da flechada

Antes, Ester passou por mais um momento difícil, justo quando pensava que a vida ao lado de Xerxes entrasse na calmaria que sempre sonhou. Logo após revelar ao amado que estava grávida, a judia sofreu um atentado que mexeu com as emoções do casal.

“Nesse momento em que ela conta da gravidez, a Ester acredita que todas as questões do decreto já estão resolvidas. É um momento de muita plenitude e felicidade”, revelou a atriz

Nathalia Florentino analisa momento decisivo de Ester Divulgação/Seriella Productions

Alvo de Artemísia (Francisca Queiroz), a rainha é vítima de uma flechada na barriga e perde a criança. “É um momento muito difícil dentro dos ideais e sonhos que, ao longo do caminho, ela teve que desistir. A Ester sente essa dor de um jeito que traz uma dor completamente diferente para a vida dela, que ainda não tinha sentido”, completou.

No entanto, para Nathalia, Ester vai se fortalecer ainda mais com a dor da perda, amadurecendo com as decisões que vão precisar ser tomadas deste momento em diante.

“Todas as dores foram transformadas em força e determinação. Admiro muito que ela continue enfrentando os obstáculos, olhando-os nos olhos”, ressaltou.

Na gravação do momento em que Ester descobre a perda do fruto desse amor com Xerxes, Nathalia garantiu que foi uma das sequências mais complexas que gravou devido a toda a emoção que essa revelação pedia:

“Foi uma das cenas mais desafiadoras que precisei gravar e foi linda porque toda a equipe teve uma sensibilidade absurda com esse momento. Sempre entro no set com meu fone de ouvido porque me conecto com os meus sentimentos através da música. Neste dia, o Milani [Carlo, um dos diretores da série] perguntou qual canção eu ouviria naquele momento e colocou a música para todo mundo ouvir no set. Ficamos muito balançados e emocionados com aquele momento. Foi muito bonito e vai ficar marcado para sempre na memória, um dos mais tocantes que já vivi”.

Acompanhe os episódios finais de A Rainha da Pérsia, às 21h, na tela da RECORD. Reveja a trama no PlayPlus quando e onde quiser!

Internautas elogiam cenas de batalha e narração de Mordecai em A Rainha da Pérsia :