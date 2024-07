Saiba o que André Bankoff e Mordecai de A Rainha da Pérsia têm em comum

Alto contraste

André Bankoff interpreta Mordecai, pai de Ester/Hadassa em A Rainha da Pérsia Divulgação/Seriella Productions

André Bankoff tem chamado a atenção do público de A Rainha da Pérsia, com a interpretação de Mordecai. O personagem é homem temente ao Deus de Israel que cria a prima Ester (Nathalia Florentino), na cidade de Susã, após a família sofrer um atentado e ela ficar órfã ainda criança.

Logo no início da entrevista ao site oficial, o ator não poupou adjetivos para descrever Mordecai: “É um homem bom, de caráter, muito justo, com um amor incondicional pela família. É pai de Ester e a ensina a andar no caminho da fé”.

Mordecai e Ester são de origem judaica e vivem liderados pelo rei Xerxes (Carlo Porto), até que a vida dos dois é separada pela guerra. E ainda que suas origens judaicas, ainda não tenham sido reveladas, sentem e sofrem com as perseguições contra os judeus. Em meio a esse cenário, o ator acredita que o público vai aprender com o seu personagem.

“Vai ensinar as pessoas que, por mais que tudo na nossa vida esteja difícil, ainda assim a gente tem que acreditar, não perder a fé e a esperança”, diz.

A conexão entre Ester e Mordecai na trama também é exaltada pelo ator. “A relação deles é de amor, carinho, compreensão e respeito, de não deixar desistir. Ele encoraja muito a Ester”, conta.

Mordecai conversa com Ester após ser convocado para a guerra Divulgação/Seriella Productions

Essa afinidade vai além das câmeras e André é só elogios à Nathalia Florentino e Dani Moreno, que interpreta Yona, sua esposa na série.

“São duas mulheres incríveis, tranquilas e simples. A Dani, super querida, ótima atriz. A Nathalia está estreando muito bem, é uma excelente atriz, tem um longo caminho pela frente. Nosso núcleo foi super coeso, todo mundo se deu muito bem, então acho que isso vai [transparecer] para a tela, essa amizade que a gente criou.”

Veterano em tramas bíblicas, o intérprete de Mordecai relembrou as diferenças entre ele e seu último personagem na RECORD, como o rei Acabe, em Jezabel (2019).

“O Acabe foi o pior rei de Israel com relação à fé dele. Ele não pensava no povo e muito menos em Deus para conquistar aquilo que queria. Já o Mordecai, é um homem que crê, tem fé e um respeito com Deus”, analisa.

A fé, inclusive, une as características da ficção à vida real de André. O ator pontua que essa é a principal semelhança que possui com Mordecai.

Acompanhe a trama de Mordecai em A Rainha da Pérsia de segunda a sexta-feira, às 21h, na RECORD. Para rever os episódios, acesse o PlayPlus.com.