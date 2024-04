Vicente Alvite conta detalhes da viagem ao Marrocos: 'Experiência bem legal' 

Alto contraste

Vicente Alvite interpreta a infância de Esdras em A Rainha da Pérsia, filho caçula de Seraías (Claudio Cinti) e Varda (Adriana Prado). Com apenas sete anos de idade, o ator mirim esbanja talento e gravou as primeiras cenas do personagem no Marrocos.

Em entrevista ao site oficial, ele contou o quanto foi divertido e importante viajar para outro país a trabalho.

"Foi uma experiência bem legal poder conhecer outro país tão diferente do nosso, ainda mais em um continente que eu nunca pensei em ir. Os cenários [das gravações] eram bonitos, tinham muitos cavalos e carruagens nas cenas, e os figurinos também eram muito legais".

O ator aproveitou os dias no Marrocos para conhecer as principais cidades e pontos turísticos do país africano. "Fui para Casablanca e visitei a Mesquita de Hassan II. Também comprei camisetas de futebol do Wydad, o maior campeão africano. Em Ouarzazate, tem vários estúdios cinematográficos e, em Aït-Ben-Haddou, é mágico, você realmente se sente dentro de um filme de Hollywood. Mas, o que mais gostei de fazer foi andar de quadriciclo e dromedário no deserto de Palmeiral, em Marrakech, com meu pai".

Para Vicente, um dos desafios de estar em outro país foi o idioma. "No começo foi muito difícil porque lá quase todos falam árabe ou francês. Meu pai é fluente em espanhol e eu consegui me virar no inglês. Mas, nem sempre nos entendiam. Eu até aprendi algumas palavras".

Já a interação com a equipe e os demais atores dentro e fora do set de gravações foi uma das melhores partes da viagem para o ator. "Me diverti demais. Eu adorava estar com todos. Eu e o André Bankoff [Mordecai] sempre dividíamos o camarim. Para mim, a mais engraçada era a Fê [Fernanda Guimarães, preparadora de elenco]. Cada hora estávamos com uma parte diferente do elenco. No jantar, por exemplo, sempre fazíamos brincadeiras na mesa. Foi muito legal".

Sobre o personagem, Vicente deu apenas uma dica para o público: "Ele é um menino muito bondoso".

Fique ligado! A Rainha da Pérsia estreia neste ano na tela da RECORD. E no dia 22 de abril, não perca a estreia da décima temporada da série Reis, A Decadência, na emissora.

Confira registros incríveis do elenco no Marrocos:

