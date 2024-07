Isa Salmen compartilha publicação com colegas de A Rainha da Pérsia e elogia: ‘Elenco maravilhoso’ Atriz interpreta Farah na trama e relembra momentos nos bastidores da superprodução da RECORD A Rainha da Pérsia|Do R7 26/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 26/07/2024 - 02h00 ) ‌



Isa Salmen compartilha foto de bastidor de A Rainha da Pérsia ao lado de Nathalia Florentino Divulgação/Seriella Productions

Isa Salmen, que interpreta a concubina Farah em A Rainha da Pérsia, compartilhou uma publicação nas redes sociais com parte do elenco da superprodução da RECORD. Nos bastidores, a atriz citou o fim das gravações e elogiou os colegas de cena.

“A arte sempre me traz coisas e pessoas maravilhosas, que transformam a minha vida em todos os sentidos. Foram meses incríveis, mas onde eu também passei por alguns desafios, aprendizados, e foram esses afetos que muitas vezes estiveram ao meu lado, me levantando, me ensinando, me aconselhando, me nutrindo e me dando amor. Sou grata”, escreveu a atriz no Instagram.

Confira:

