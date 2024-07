Novidades |Do R7

A Rainha da Pérsia exibe episódio especial nesta sexta (12) No episódio A coragem de Ester, cada palavra e movimento poderá alterar o destino de milhares de pessoas

Mesmo com temor, Ester prepara-se, com determinação e esperança, para enfrentar o imperador Reprodução/RECORD

Nesta sexta (12), às 21h, a RECORD exibe o episódio especial A coragem de Ester. Na série A Rainha da Pérsia, o ministro Hamã (Leonardo Medeiros), tomado pelo ódio, relata ao rei Xerxes (Carlo Porto), ter visto os judeus descumprirem as leis do reino. Ele ainda garante ter presenciado conversas revoltosas, deixando o monarca em fúria. “Decrete que esse povo seja morto”, sugere então o oficial do palácio.

A tensão no ar é palpável e os judeus de Susã, cercados pela incerteza e pelo medo, tentam desesperadamente uma resposta para a ameaça iminente que paira sobre suas vidas. Enquanto isso, Ester (Nathalia Florentino), a corajosa rainha judia, que se encontrava dentro do palácio, busca notícias de seus familiares e enfrenta o dilema angustiante de como poderá interceder diante da terrível situação que se desdobra.

Cada palavra, cada movimento seu poderá alterar o destino de milhares de pessoas. Mesmo com temor, ela prepara-se, com determinação e esperança, para enfrentar o imperador, sabendo que o futuro de sua comunidade depende de sua coragem e capacidade de influenciar os eventos que estão por vir.

Acompanhe A Rainha da Pérsia de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Os melhores momentos são exibidos aos sábados no mesmo horário. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios quando e onde quiser!

