Álbum ‘A Rainha da Pérsia’ é lançado nas plataformas digitais nesta sexta (26) Com 42 faixas, as canções acompanham a história de Ester (Nathalia Florentino) na superprodução da RECORD Novidades|Do R7 26/07/2024 - 16h22 (Atualizado em 26/07/2024 - 16h22 ) ‌



O álbum já está disponível em todas as plataformas de áudio Reprodução/RECORD

Nesta sexta (26) foi lançado oficialmente o álbum A Rainha da Pérsia em todas as plataformas digitais. O projeto acompanha a nova série da RECORD, que narra a história bíblica de Ester (Nathalia Florentino) e o povo judeu, destacando a coragem de Ester e Mordecai (André Bankoff) em sua jornada marcada por desafios, fé e perseverança.

Escrito por Cristiane Cardoso e produzido pela Seriella Productions, o álbum conta com a MJC Music na gravação das trilhas sonoras. Entre as faixas inéditas estão Dança Comigo, que celebra o romance entre Ester e Xerxes (Carlo Porto), e Salmo 126, interpretada pela atriz Nathalia Florentino, que dá vida a Ester na série. A faixa Salmo 126 é acompanhada por três versões instrumentais.

O álbum também apresenta uma nova versão do clássico hebraico Yerushalayim Shel Zahav, e faz uma releitura moderna da canção sobre Jerusalém.

O conteúdo com informações exclusivas, incluindo o ‘making-of’ de Salmo 126, Dança Comigo e o videoclipe de Yerushalayim Shel Zahav com cenas originais da série, podem ser conferidos no canal oficial da Banda Universos no YouTube e em todas as plataformas digitais.

Acesse o álbum: https://album.link/arainhadapersia

Mais informações:

https://www.youtube.com/@BandaUniversosOficial

https://www.instagram.com/banda_universos/

Relembre o romance de Xerxes e Ester em A Rainha da Pérsia :

A história de Xerxes (Carlo Porto) e Ester (Nathalia Florentino) em A Rainha da Pérsia é marcada por belas declarações de amor e momentos de carinho, compreensão e perdão. Ao lado da judia, o rei tem aprendido a beleza e os desafios de um relacionamento único entre um homem e uma mulher. A seguir, relembre e se encante com cenas apaixonantes do casal na série! Divulgação/Seriella Productions

