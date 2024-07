André Bankoff e Nathalia Florentino relembram relação de Mordecai com Ester em A Rainha da Pérsia No perfil oficial da superprodução, a autora também explicou como o marido de Yona (Dani Moreno) se relaciona com a fé dele Novidades|Do R7 31/07/2024 - 16h39 (Atualizado em 31/07/2024 - 16h39 ) ‌



André Bankoff e Nathalia Florentino interpretam Mordecai e Ester em A Rainha da Pérsia Divulgação/Seriella Productions

Mordecai, personagem de André Bankoff em A Rainha da Pérsia, conquistou o público com sua fé em Deus em meio à perseguição sofrida pelos judeus no império persa.

Em vídeo publicado no perfil oficial do Instagram da série, Cristiane Cardoso, autora da superprodução, André Bankoff e Nathalia Florentino, a Ester, relembraram a fé de Mordecai e a relação dele com a prima, criada por ele desde a infância.

“Mordecai é um homem temente a Deus. A gente aprende muito com ele”, explica a autora, sobre o personagem que sofre perseguições por ser judeu.

Bankoff relembrou a relação de Mordecai com Hadassa, nome judeu de Ester. A origem deles se entrelaça com a maneira como precisam se comportar para não serem perseguidos na Pérsia: “Ele a traz para o ensinamento da fé, da comunhão com Deus, da necessidade do comportamento dos judeus, da cultura deles. Essa relação do Mordecai com a Ester (Hadassa) é muito forte e próxima”.

“Eles se comunicam pelo olhar. Eles se amam muito, se complementam. Eles se conhecem. Não existem palavras para descrever a relação dos dois. É bem bonita”, finalizou Nathalia Florentino.

Confira o vídeo:

