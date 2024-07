Autora de A Rainha da Pérsia compartilha cena de Xerxes e Ester: ‘Altos e baixos’ No trecho, o rei (Carlo Porto) e a rainha (Nathalia Florentino) têm uma séria discussão Novidades|Do R7 18/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 18/07/2024 - 02h00 ) ‌



Casamento de Ester e Xerxes têm altos e baixos em A Rainha da Pérsia Reprodução/Record

A autora de A Rainha da Pérsia, Cristiane Cardoso, publicou em seu perfil oficial do Instagram uma cena de Xerxes (Carlo Porto) e Ester (Nathalia Florentino) junto com o roteiro. “Esses dois em seus altos e baixos”, escreveu.

No trecho, Xerxes apresenta a Ester o jardim que fez para ela no palácio, um lugar romântico e intimista com uma passagem secreta para o quarto dele. No entanto, a rainha teme entrar nos aposentos do rei sem ser anunciada e encontrá-lo com outra mulher. O assunto gera uma séria discussão entre o casal.

Os fãs reagiram à publicação da autora: “Gostei tanto dessa cena! Mostrou os dois lados, a forma como cada um pensa. Os diálogos [são] muito bons e os atores dando um show”, disse um internauta. “Trabalho perfeito! Parabéns!”, elogiou outra seguidora. “Estou amando cada episódio”, revelou mais uma.

Assista:

