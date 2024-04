Autora de A Rainha da Pérsia divulga foto exclusiva de Ester e adianta novidades da série

Alto contraste

Autora de A Rainha da Pérsia publica foto de Ester (Reprodução/Instagram)

Cristiane Cardoso, autora de A Rainha da Pérsia, compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, a primeira foto de Nathalia Florentino como Ester, protagonista da superprodução que estreia em junho na RECORD.

A autora aproveitou também para revelar um pouco mais sobre a trama da série em entrevista à Folha Universal.

“J: Qual o diferencial da série ‘A Rainha da Pérsia’ em relação a outras produções existentes a respeito do livro de Ester?

C: Procuramos adicioná-la dentro dos relatos históricos da época, que são muitos por sinal. Levamos em consideração todo o contexto da vida de uma judia temente a Deus, em um império persa, casada com um rei, que tinha uma cultura completamente diferente de Israel. Destacamos bem o antissemitismo, que coincidentemente está tão em alta atualmente, além de termos incluído partes bíblicas que não estão somente no livro de Ester. A minissérie saiu da história que todo mundo conhece e abrangeu para todo o contexto em que essa história aconteceu, assim a entendemos melhor”.

Confira a publicação:

Fique ligado! A Rainha da Pérsia estreia no mês de junho na tela da RECORD.