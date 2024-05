Autora de A Rainha da Pérsia divulga pôster oficial da série

Novidades |Do R7

Alto contraste

A+

A-

A Rainha da Pérsia nos transporta para os tempos antigos da Bíblia (Reprodução/Instagram)

A autora de A Rainha da Pérsia, Cristiane Cardoso, divulgou o pôster oficial da série em seu Instagram junto com a sinopse da trama, que conta a história de Hadassah, a rainha Ester (Nathalia Florentino).

“A Rainha da Pérsia irá cativar o telespectador com sua excepcional mistura de mistério, romance e ação, que se desenrola não apenas nos corredores palacianos, mas também, surpreendentemente, nos campos de batalha. Longe de ser apenas mais uma minissérie, ela se destaca como uma experiência única, repleta de personagens interessantes e complexos, além de nos ensinar lições inspiradoras sobre a força do espírito humano e a fidelidade da provisão divina”, diz parte do texto.

O ator Guilherme Dellorto, intérprete de Salomão em Reis, comentou no post de Cristiane: “Pelo o que tenho visto por aqui [Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions], está lindo demais!”.

Camila Rodrigues, intérprete de Améstris em A Rainha da Pérsia, disse: “Está tão lindo e sou grata por fazer parte dessa produção”. Dani Moreno, a Yona, revelou: “Coração transbordando por aqui”. Mario Bregieira, o Neemias, escreveu: “Está ficando lindo demais!”. Julia Prado, Amirah na trama, afirmou: “Quanto amor envolvido”. E a protagonista Nathalia Florentino confidenciou: “Está chegando e eu não vejo a hora”.

Saiba mais:

Fique ligado! A Rainha da Pérsia estreia no mês de junho na tela da RECORD.