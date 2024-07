Autora de A Rainha da Pérsia elogia conselho de Harbona ao rei Xerxes

Alto contraste

Harbona diz duras verdades a Xerxes em A Rainha da Pérsia Divulgação/Seriella Productions

Em A Rainha da Pérsia, Xerxes (Carlo Porto) ficou inconformado por Ester (Nathalia Florentino) descobrir seu envolvimento com Ellarê (Julia Helen) na Babilônia.

O rei confidenciou a Harbona (Giuseppe Oristanio) o desejo da rainha de tê-lo com exclusividade e se incomodou com a ideia já que tem um harém inteiro à disposição.

No entanto, o eunuco repreendeu Xerxes: “E, no entanto, nunca foi feliz no amor. A vida ensina muito, meu filho. Você deveria aprender com ela”.

Autora da série, Cristiane Cardoso compartilhou a cena em seu perfil oficial no Instagram e concordou com o personagem: “Fala, Harbona”.

Assista:

A Rainha da Pérsia vai ao ar de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Os melhores momentos são exibidos aos sábados no mesmo horário. Acesse o PlayPlus.com para rever todos os episódios quando e onde quiser!

Xerxes escolhe Ester como A Rainha da Pérsia e fãs da série comemoram:

