Autora de A Rainha da Pérsia reflete sobre o significado da família em momento de Xerxes com os filhos Na cena, é possível ver o rei feliz ao lado de Ester (Nathalia Florentino) e as crianças Novidades|Do R7 29/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 29/07/2024 - 02h00 )



Xerxes (Carlo Porto) conta com a ajuda de Ester (Nathalia Florentino) para se aproximar dos filhos Divulgação/Seriella Productions

Em A Rainha da Pérsia, Xerxes (Carlo Porto) se aproximou dos filhos mais novos com a ajuda de Ester (Nathalia Florentino). Decidida a ajudar o amado a exercer a função de pai na família, a judia promoveu um banquete com as gêmeas Amitis (Mily Oliveira) e Rodoguna (Mary Oliveira), além do príncipe Artaxerxes (Diogo Caruso).

Em seu perfil oficial do Instagram, a autora da superprodução, Cristiane Cardoso, publicou o momento com a reflexão que a história traz sobre a importância da família.

“Família não são só as pessoas que crescem na mesma casa que você. Que, por vezes, são as que mais te irritam, esperam demais de você. Te criticam por tudo ou te decepcionam às vezes. Ela é o seu reino pessoal, onde cada um tem um papel fundamental. O pai é o protetor, que traz segurança para todos. Por isso ele tem que ser forte, anular suas emoções e usar a razão pelo bem de todos. A mãe é a educadora que ensina o amor. Não só com o seu afeto, mas com as escolhas que faz pelo bem de todos. Ela ensina o respeito porque respeita o papel de cada um na família. Os filhos aprendem para quando formarem suas famílias fazerem o mesmo”, diz a narração.

Nos comentários, os internautas revelaram ter se emocionado com a sequência e elogiaram os ensinamentos que a série traz. “Chorei junto com o Harbona (Giuseppe Oristânio)”, escreveu uma fã, enquanto outra garantiu: “Não tenho mais lágrimas”.

Confira a publicação:

Reveja A Rainha da Pérsia no PlayPlus.com!