Autora de A Rainha da Pérsia revela sua inspiração para escrever o roteiro da série Logo no primeiro episódio, o público vai conhecer uma Ester (Nathalia Florentino) cheia de planos

A autora de A Rainha da Pérsia, Cristiane Cardoso, revelou em seu perfil oficial no Instagram o que a inspirou na escrita do roteiro da trama, que estreia no mês de junho na RECORD.

“A história da rainha Ester é uma muito conhecida, já saiu em filmes e séries, mas em todas que assisti, uma coisa sempre me incomodou: será que ela era tão perfeitinha assim? Duvido. Nenhuma heroína é perfeita, até porque para ser uma, você precisa superar e vencer, ou seja, você precisa de grandes batalhas”.

Cristiane seguiu com a explicação: “Como na Bíblia só sabemos que a Ester era órfã, eu me inspirei em um dos maiores aprendizados da minha vida, que só veio depois de sofrer muito: que a vida não pode ser planejada. Já no primeiro capítulo, você vai conhecer uma Ester (Nathalia Florentino) cheia de planos e tudo parece estar se concretizando até que… daí você vai ter que assistir”.

Claudio Cinti, intérprete de Seraías, comentou: “Ansioso para assistir. [É] um prazer e uma honra participar deste trabalho tão lindo”. Carlo Porto, o rei Xerxes, escreveu: “Estamos chegando!”. Sergio Abreu, que será Ramim, afirmou: “Falta pouco! A história é linda e, tenho certeza, que está sendo lindamente contada”. E Adriana Prado, a Varda, revelou: “Ansiosa, animada e muito curiosa”.

Fique ligado! A Rainha da Pérsia estreia no mês de junho na tela da RECORD.