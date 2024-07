Autora de A Rainha da Pérsia traz reflexão com sequência de Joel e Himeneu na série Garoto leproso repreende o médico por esconder sua origem judaica e dá exemplo de fé Novidades|Do R7 19/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 19/07/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

João Fernandes interpreta Joel na série A Rainha da Pérsia Divulgação/Seriella Productions

A autora de A Rainha da Pérsia, Cristiane Cardoso, compartilhou em seu perfil oficial no Instagram uma importante sequência de Joel (João Fernandes) e Himeneu (Iran Malfitano) na série.

No trecho, Himeneu explica por que esconde sua verdadeira origem em um discurso rancoroso sobre o povo judeu. No entanto, Joel o repreende: “Você não deveria ter vergonha do seu povo. Nosso povo tem um Deus. Nós temos uma história riquíssima. Por tudo o que nós já passamos, por todo o ódio que nós sofremos e nunca deixamos de existir, eu sei o quanto nós temos valor”.

Os fãs da trama comentaram na publicação de Cristiane: “Um dos personagens que eu mais amei na série foi o Joel. Ele mostrou que podemos ser luz e testemunhar Deus em qualquer circunstância. Foi edificante”, relatou uma seguidora. “Essa cena foi completamente forte e necessária”, disse mais uma. “Joel me ensinou demais e quero levar cada palavra de fé em meu coração”, comentou outra.

Assista:

Acompanhe A Rainha da Pérsia de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Os melhores momentos são exibidos aos sábados no mesmo horário. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios quando e onde quiser!

Episódio especial de A Rainha da Pérsia é um dos assuntos mais comentados do Twitter X:

Publicidade 1 / 16 ‌



‌



‌



‌



‌

O episódio especial de A Rainha da Pérsia exibido nesta sexta-feira (12) na RECORD ficou entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter) com a #SePerecerPereci. A rainha Ester (Nathalia Florentino) arriscou a própria vida por Deus e Seu povo, e foi ao encontro de Xerxes (Carlo Porto), que lhe estendeu o cetro de ouro. A seguir, confira os comentários dos fãs da série! Reprodução/X (antigo Twitter)