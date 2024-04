Alto contraste

Claudio Cinti é Seraías na superprodução A Rainha da Pérsia (Reprodução/Instagram)

Claudio Cinti interpreta Seraías em A Rainha da Pérsia, que estreia no mês de junho na RECORD. No Instagram, o ator compartilhou os bastidores da superprodução com o público.

Em um dos registros, ele aparece na sala de caracterização e revela aos seguidores: “Iniciando os trabalhos”.

No segundo post, Cinti compartilha uma foto com a equipe e o elenco da série: “Hoje foi dia de ensaiar a coreografia com essa galera para a festa no palácio do rei”, contou.

