Conselho de Hegai a Ester é elogiado por fãs de A Rainha da Pérsia

Novidades |Do R7

‌



A+

A-

Vinícius Redd emociona com conselho de Hegai a Ester (Nathalia Florentino) Divulgação/Seriella Productions

A Rainha da Pérsia tem emocionado o público com a história de Ester (Nathalia Florentino). E, nos episódios recentes, que mostraram a rainha vendo o sofrimento do povo judeu e buscando a melhor forma de agir perante Xerxes (Carlo Porto), Hegai (Vinícius Redd) foi fundamental ao ajudá-la a se reerguer e buscar as respostas na fé.

Em seu perfil no Instagram, a autora da série, Cristiane Cardoso, compartilhou o conselho que o eunuco dá à rainha:

“Não é interessante que os momentos mais importantes da vida têm que ser vividos em solitude? Não importa quantas pessoas tenhamos ao nosso redor, os momentos cruciais são sempre enfrentados sozinho. É assim em vida, e será assim em morte”.

Nos comentários, os fãs elogiaram a série e demonstraram se emocionar com a trajetória de Ester.

“Com certeza essa série já está marcada em nossas vidas”, escreveu uma fã. “Cada cena, rios de lágrimas! Grande aprendizado a cada capítulo”, comentou outra.

Confira a publicação da autora:

Acompanhe Hegai em A Rainha da Pérsia de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. E acesse o PlayPlus.com para rever todos os episódios quando e onde quiser!