|Do R7

Enzo Ciolini mostra momentos de descontração com o elenco de A Rainha da Pérsia no Marrocos Ator publicou vídeo "turistando" ao lado dos colegas de superprodução

Alto contraste

A+

A-

De volta ao Brasil após gravar cenas de A Rainha da Pérsia no Marrocos, Enzo Ciolini publicou um vídeo nas redes sociais com registros do país africano ao lado dos colegas de elenco.

Intérprete de Artaxerxes na superprodução da RECORD, Enzo "turistou" com os atores da série e conheceu lugares emblemáticos do Marrocos.

Além disso, é possível ver o elenco em perfeita sintonia e em momentos de pura descontração.

“Lindo de mamãe”, comentou Francisca Queiroz, a Artemísia da série. E Gabriel Vivan, que interpretou Davi em Reis, produção da qual Enzo também fez parte, elogiou: “Sensacional, meu mano! Que experiência incrível!”

Publicidade

Assista ao vídeo:

Fique ligado! A Rainha da Pérsia estreia neste ano na tela da RECORD. E a partir de 22 de abril, não perca os episódios da décima temporada da série Reis, A Decadência na emissora.

Acompanhe a rotina do elenco e da equipe no Marrocos:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Os fãs da dramaturgia da RECORD têm acompanhado cada detalhe da viagem ao Marrocos pelas redes sociais do elenco de A Rainha da Pérsia. A cada dia, os atores e a equipe trazem novidades e deixam o público ainda mais ansioso para acompanhar a nova série da emissora. Fique ligado!