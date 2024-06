Alto contraste

Gêmeas Mily e Mary Oliveira interpretam Rodoguna e Amitis em A Rainha da Pérsia (Reprodução/Instagram)

As gêmeas Mily e Mary Oliveira estão em A Rainha da Pérsia, como Rodoguna e Amitis, filhas de Améstris (Camila Rodrigues) e do Rei Xerxes (Carlo Porto). Elas comemoraram as novas personagens com uma publicação no Instagram. “Obrigada, Deus, por essa oportunidade incrível”, escreveram as atrizes nas redes sociais.

Confira abaixo a postagem:

As duas também posaram com Paolla e Lorenza Gioia, que interpretaram Rodoguna e Amitis na infância. Na trama, Mily e Mary Oliveira vivem as personagens com 17 anos, após crescerem sem a presença do pai, o Rei Xerxes. Essa realidade fez com que elas tivessem uma visão distorcida do patriarca e a história delas vai se desenrolar a partir deste enredo.

