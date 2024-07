Gravações de A Rainha da Pérsia chegam ao fim com sequência emocionante Superprodução da RECORD promete surpreender ainda mais o telespectador no último episódio Novidades|Do R7 26/07/2024 - 14h19 (Atualizado em 26/07/2024 - 14h19 ) ‌



Nathalia Florentino e Carlo Porto finalizam as gravações de A Rainha da Pérsia Divulgação/Seriella Productions

A equipe e elenco de A Rainha da Pérsia finalizaram as gravações em uma sequência emocionante com o elenco principal. Em uma publicação no Instagram, a Seriella Productions, responsável pela produção da série, comunicou ao público que os trabalhos estavam encerrados e agradeceu aos envolvidos no projeto.

“Último dia de gravação de A Rainha da Pérsia. Muito obrigada a todos os envolvidos nesse projeto. Foi possível por causa do esforço e dedicação de toda a equipe!”.

Nos comentários, nomes como Carlo Porto (Xerxes), Francisca Queiroz (Artemísia), Bernardo Dugin (Teres), Dani Moreno (Yona), Julia Prado (Amirah) e muitos outros, elogiaram os profissionais da equipe da série.

O episódio final da superprodução promete muita emoção na conclusão da jornada de Ester (Nathalia Florentino), Mordecai (André Bankoff) e demais personagens que conquistaram o público.

Veja a publicação:

