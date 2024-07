Novidades |Do R7

Hamã é desmascarado no episódio especial de A Rainha da Pérsia desta terça (16) O primeiro-ministro sofrerá as consequências de conspirar contra o rei e destilar seu ódio contra judeus

Hamã comemora com amigos e família o privilégio de ser sido o único convidado ao banquete preparado pela rainha Divulgação/RECORD

Nesta terça (16), às 21h, a RECORD apresenta o episódio especial de A Rainha da Pérsia: Hamã é desmascarado.

Ao sair do palácio, Hamã (Leonardo Medeiros), comemora com amigos e família o privilégio de ser sido o único convidado ao banquete preparado pela rainha.

Durante a comemoração, um de seus filhos relata que foi agredido por Mordecai (André Bankoff). Furioso com o episódio, o esposo de Zeres (Izabella Bicalho) se anima com a sugestão de construir uma forca para se livrar do judeu.

Enquanto isso, Hadassa/Ester (Nathalia Florentino) tenta buscar sabedoria para lidar com o momento em que irá revelar suas origens diante do rei Xerxes (Carlo Porto) e seu primeiro-ministro.

