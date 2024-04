Malu Lazari será Darya em A Rainha da Pérsia 

As gravações de A Rainha da Pérsia no Marrocos chegaram ao fim, mas as lembranças e o aprendizado permanecem. Por isso, o elenco da superprodução da RECORD, que continua gravando no Brasil, fez questão de registrar todos os momentos especiais e compartilhar com o público no Instagram. A seguir, surpreenda-se com as belezas do país africano e a grandiosidade do set de gravações da série!