Nathalia Florentino reflete sobre gravações de A Rainha da Pérsia no Marrocos: "Gratidão é a palavra"

Alto contraste

A+

A-

As gravações de A Rainha da Pérsia no Marrocos já estão na reta final e Nathalia Florentino, responsável por viver a protagonista Ester na superprodução, refletiu sobre o trabalho em publicação no seu perfil oficial do Instagram.

No post emocionante, Nathalia destacou a importância da sua jornada e demonstrou gratidão por fazer parte da série:

“Estou aqui. E isso dentro do meu coração tem significados intermináveis. As tentativas ficam realmente muito rasas ao descrever o que tô sentindo nesse momento da minha vida, mas acho que gratidão é a palavra exata. Agradecer a Deus, que sempre cuidou de mim e me fez confiar no tempo d’Ele e todos os profissionais, pessoas incríveis que tenho o privilégio e sorte de encontrar e trabalhar todos os dias. Vocês me inspiram, me fazem sentir em casa e meus olhos brilham ao abraçá-los em todas as manhãs. A Ester me salvou em todos os sentidos e quando pensei não ter mais voz, ela me fez cantar. Resgatou a minha criança e me fez flutuar. Sinceramente, não vejo a hora de apresentá-la a vocês”.

Confira o post completo:

Publicidade

Fique ligado! A Rainha da Pérsia estreia neste ano na tela da RECORD. E a partir de 22 de abril, não perca os episódios da décima temporada da série Reis, A Decadência na emissora.

Veja os bastidores do elenco no Marrocos:

Publicidade 1 / 13 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Novos nomes do elenco de A Rainha da Pérsia desembarcaram no Marrocos e estão mais do que animados para se juntar aos colegas, conhecer o país e gravar a série em belíssimas locações. A seguir, confira tudo o que os atores e a equipe têm compartilhado com os fãs no Instagram!