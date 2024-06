Novidades |Do R7

Perfil oficial de A Rainha da Pérsia descreve Artabano: ‘De olhos atentos e autoconfiança aparente’ Personagem de Caetano O’Maihlan é comandante do exército Persa, na nova série da RECORD

Caetano O'Maihlan é Artabano em A Rainha da Pérsia

Caetano O’Maihlan é Artabano em A Rainha da Pérsia, nova superprodução da RECORD. De acordo com o perfil oficial da série no Instagram, o personagem é um comandante do exército Persa definido como “de olhos atentos e autoconfiança aparente”.

A publicação adianta, ainda, que o personagem vai ter “secretas intenções” e “escolhas impremeditáveis”. O que será que vem por aí?

