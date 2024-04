A Terra Prometida exibe o episódio especial "Gigante Talmal" 

A Terra Prometida |Do R7

O episódio vai ser marcado por muita ação e tensão (Divulgação/RECORD)

No capítulo especial de A Terra Prometida, que vai ao ar nesta segunda-feira (12), às 15h30, o público vai se emocionar com a participação do gigante Talmal (Paulo Goulart Filho).

O povo de Israel escuta, há tempos, muitas histórias sobre os gigantes que causam temor, e desta vez, a aparição do gigante Talmal no acampamento deixará todos em pânico. Diante da criatura, o cavalo que leva Rune (Douglas Sampaio) e Livana (Letícia Medina) para a lua de mel se assusta e joga o casal no chão.

O guerreiro Rune é pisoteado pelo animal e perde os movimentos das pernas. Com o trágico acontecimento, o povo fica ainda mais temeroso com a presença dos gigantes Anaquins nas proximidades do acampamento hebreu de Gilgal.

A Terra Prometida, novela que conta a saga de Josué com o povo de Deus na conquista da terra prometida, é escrita por Renato Modesto, com direção-geral de Alexandre Avancini.

A trama é exibida às 15h30, de segunda a sexta e todos os capítulos estão disponíveis no PlayPlus.