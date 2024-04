Sandor é capturado e entregue à rainha | A Terra Prometida O filho de Tibar é aprisionado no palácio

Tibar arma plano para separar Raabe e Sandor e pede ajuda a um dos soldados, que entrega o filho do general à Kalesi. Sandor é aprisionado no palácio. Tibar planeja fugir com Raabe de Jericó.