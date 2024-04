Alto contraste

Tibar diz que vai ajudar Raabe e Sandor a fugirem em segurança de Jericó. Nobá também planeja ir embora do reino com seus amigos, mas no fim decide ficar. Raabe e Sandor conversam sobre o general e entram num impasse sobre a fuga que Tibar planeja. A moça fala com Deus.