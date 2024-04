Alto contraste

Sandor continua indignado com o fato de Raabe não o querer. Kalesi fica furiosa após a fuga dos dois. Nobá pede que Sandor respeite sua irmã. Tibar chega no esconderijo que Sandor e Raabe estão com Nobá.