A Vida de Jó: Juliana Didone e Guilherme Berenguer fazem convite especial aos fãs
Trama estreia nesta sexta (15) exclusivamente no Univer Vídeo
É hoje! A Vida de Jó estreia nesta sexta-feira (15), no Univer Vídeo. Os atores Juliana Didone e Guilherme Berenguer convidaram o público para assistirem à série com um vídeo divertido nas redes sociais.
Na trama, os dois interpretam o casal Jó e Raquel e estão novamente vivendo um par romântico na ficção, após 20 anos desde o último trabalho juntos. O reencontro rendeu um registro descontraído na web.
Confira:
Com uma história de fé e resiliência, o casal promete emocionar os fãs em A Vida de Jó. Na expectativa para a estreia, Juliana e Guilherme também compartilharam uma foto juntos nos bastidores das gravações.
A Vida de Jó estreia nesta sexta (15) no Univer Vídeo. A produção é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini.