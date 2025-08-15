A Vida de Jó: Juliana Didone e Guilherme Berenguer fazem convite especial aos fãs Trama estreia nesta sexta (15) exclusivamente no Univer Vídeo A Vida de Jó|Do R7 15/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/08/2025 - 04h20 ) twitter

Juliana Didone e Guilherme Berenguer convidam o público para assistir à estreia de A Vida de Jó Reprodução/Instagram

É hoje! A Vida de Jó estreia nesta sexta-feira (15), no Univer Vídeo. Os atores Juliana Didone e Guilherme Berenguer convidaram o público para assistirem à série com um vídeo divertido nas redes sociais.

Na trama, os dois interpretam o casal Jó e Raquel e estão novamente vivendo um par romântico na ficção, após 20 anos desde o último trabalho juntos. O reencontro rendeu um registro descontraído na web.

Confira:

Com uma história de fé e resiliência, o casal promete emocionar os fãs em A Vida de Jó. Na expectativa para a estreia, Juliana e Guilherme também compartilharam uma foto juntos nos bastidores das gravações.

A Vida de Jó estreia nesta sexta (15) no Univer Vídeo. A produção é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini.