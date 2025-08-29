Andrea Avancini celebra a série A Vida de Jó ao lado do elenco: ‘Projeto lindo’ Preparadora, diretor-geral e atores se encontraram para comemorar a finalização da produção, que está disponível no Univer Vídeo e estreia em breve na tela da RECORD Fora das Telas|Do R7 29/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/08/2025 - 02h00 ) twitter

Elenco de A Vida de Jó celebra o fim da produção da nova série da RECORD Reprodução/Instagram

O elenco de A Vida de Jó, que está no ar no Univer Vídeo e, em breve, estreia na tela da RECORD, é unido e podemos provar! A preparadora e atriz, Andrea Avancini, compartilhou nas redes sociais uma galeria especial ao lado do seu irmão e também diretor-geral da produção, Alexandre Avancini, e de parte dos atores.

Nas fotos, é possível ver em clima de muita alegria, a atriz Camila Rodrigues, intérprete de Sera, Enzo Krieger, o Jó na fase jovem, além de Catarina Dantas, Maurício Ribeiro, Armê Manente e Robson Santos.

Na legenda, Andrea celebrou a conclusão das gravações: “Finalizando com chave de ouro mais um projeto lindo! Dia de agradecer tantas parcerias, encontros, trocas e aprendizados!”.

Os fãs também comemoraram o momento e deixaram elogios. “Eita povo bonito e talentoso!”, comentou um seguidor.

Animado com a produção, Robson Santos respondeu: “Diva! Obrigado por tudo!”.

Já Catarina Dantas, que interpreta a jovem Zilá, fez questão de demonstrar sua alegria: “Sempre bom te ver! Estou super feliz com o nosso projeto”.

Confira a publicação:

A Vida de Jó é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini, que retornou ao Brasil e à emissora apenas para conduzir o projeto.