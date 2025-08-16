Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
A Vida de Jó

Gabriel Vivan chama a atenção ao cantar e tocar violão nas redes sociais: ‘Que voz’

Ator, que está no elenco de A Vida de Jó, é elogiado pelos seguidores

Fora das Telas|Do R7

Gabriel Vivan também é cantor e ganha elogios nas redes sociais Reprodução/Instagram

Além de excelente ator, Gabriel Vivan também manda bem na voz e violão. Em vídeo publicado nas redes sociais, o Efraim de A Vida de Jó encantou o público ao cantar a canção ‘Chegou de Mansinho’, da banda Lagum.

Nos comentários, Dani Moreno, a Priscila de Paulo, O Apóstolo elogiou: ‘Como eu te amo’.

Leia também:

Já outros internautas destacaram o talento do ator: ‘Que voz’.

Assista:

A Vida de Jó já está disponível no Univer Vídeo e chega em breve na tela da RECORD. A produção é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini.

Últimas

Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.