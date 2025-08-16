Gabriel Vivan chama a atenção ao cantar e tocar violão nas redes sociais: ‘Que voz’
Ator, que está no elenco de A Vida de Jó, é elogiado pelos seguidores
Além de excelente ator, Gabriel Vivan também manda bem na voz e violão. Em vídeo publicado nas redes sociais, o Efraim de A Vida de Jó encantou o público ao cantar a canção ‘Chegou de Mansinho’, da banda Lagum.
Nos comentários, Dani Moreno, a Priscila de Paulo, O Apóstolo elogiou: ‘Como eu te amo’.
Já outros internautas destacaram o talento do ator: ‘Que voz’.
A Vida de Jó já está disponível no Univer Vídeo e chega em breve na tela da RECORD. A produção é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini.