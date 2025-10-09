Fora das Telas |Do R7

Luma Vidal encanta seguidores com foto em família: ‘Colecionando experiências na Bahia’ Atriz que vive Ahmés em A Vida de Jó postou foto de ao lado das filhas e recebeu o carinho dos fãs

Luma Vidal passeia na praia com as filhas e recebe carinho dos seguidores nas redes sociais Reprodução/Instagram

Nada como um passeio na praia! Luma Vidal, que vive Ahmés na minissérie A Vida de Jó , compartilhou uma foto ao lado das filhas Olga Vidal e Glória Vidal, que também brilhou como Isabella em Paulo, O Apóstolo.

O trio curtiu dias de descanso na Ilha de Comandatuba, na Bahia. Na legenda, a atriz escreveu: “Colecionando experiências na Bahia!”.

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios. Uma admiradora exaltou: “Capa de revista!”.

Outra seguidora se derreteu: “Ai meu coração! Que lindas!”.

Já o papai e maridão, Marcos Vidal, mesmo fora do clique, fez questão de demonstrar carinho: “Minhas joias raras”.

Confira a publicação:

A Vida de Jó é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini. Acompanhe a minissérie de segunda a sexta, a partir das 21h, na RECORD . Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Conheça os personagens de A Vida de Jó: