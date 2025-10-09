Luma Vidal encanta seguidores com foto em família: ‘Colecionando experiências na Bahia’
Atriz que vive Ahmés em A Vida de Jó postou foto de ao lado das filhas e recebeu o carinho dos fãs
Nada como um passeio na praia! Luma Vidal, que vive Ahmés na minissérie A Vida de Jó, compartilhou uma foto ao lado das filhas Olga Vidal e Glória Vidal, que também brilhou como Isabella em Paulo, O Apóstolo.
O trio curtiu dias de descanso na Ilha de Comandatuba, na Bahia. Na legenda, a atriz escreveu: “Colecionando experiências na Bahia!”.
Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios. Uma admiradora exaltou: “Capa de revista!”.
Outra seguidora se derreteu: “Ai meu coração! Que lindas!”.
Já o papai e maridão, Marcos Vidal, mesmo fora do clique, fez questão de demonstrar carinho: “Minhas joias raras”.
Confira a publicação:
A Vida de Jó é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini. Acompanhe a minissérie de segunda a sexta, a partir das 21h, na RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.
