Maurício Ribeiro participa de trilha sonora de filme dirigido por Douglas Sampaio: 'Viva o cinema nacional' O ator, que também é músico, será Bildade em A Vida de Jó, que estreia no dia 15 de setembro na tela da RECORD Fora das Telas|Do R7 02/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/09/2025 - 02h00 )

Maurício Ribeiro na estreia do filme dirigido por Douglas Sampaio Reprodução/Instagram

Maurício Ribeiro, que vai estrear na tela da RECORD como Bildade em A Vida de Jó, no próximo dia 15 de setembro, marcou presença na estreia do filme 40º, dirigido por Douglas Sampaio. O ator publicou um compilado de fotos e na legenda reverenciou o cinema brasileiro: “Viva o Cinema Nacional!”.

Maurício, que também é músico, tem a canção Dias Bons na trilha sonora do filme.

Os amigos e seguidores de Maurício celebraram a novidade. Douglas Sampaio comentou: “Obrigado por tudo! Você é merecedor de tudo irmão!”, e uma internauta disse: “Música maravilhosa”.

Veja o vídeo:

A Vida de Jó já está disponível no Univer Vídeo e chega no dia 15 de setembro na tela da RECORD. A produção é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini.