Orgulho em família! Esposa de Guilherme Berenguer conclui mestrado e ganha declaração do ator: ‘Te amo’ Protagonista de A Vida de Jó espera que essa conquista inspire os filhos e reforçou a dedicação de Bianca

Guilherme Berenguer comemora finalização do mestrado da esposa Reprodução/Instagram

Dedicação! O protagonista da minissérie A Vida de Jó, Guilherme Berenguer, compartilhou uma declaração de amor para sua esposa nas redes sociais após ela concluir o mestrado em Terapia de Casais e Família.

“Hoje é sobre admiração. Ver a Bianca concluir o mestrado em Terapia de Casais e Família me lembra de tudo o que não aparece na foto: as noites de estudo, a disciplina, a entrega… tudo isso enquanto cuidava da casa, da família, do casamento e dos nossos filhos. Nada foi fácil. Mas foi consistente. Caminhar ao lado de alguém que leva o que faz a sério, que honra os processos e não terceiriza o esforço, é um privilégio. Que essa conquista inspire nossos filhos a entenderem que crescimento exige dedicação, e que sonhos grandes cabem, sim, dentro da vida real. Te amo, Bi“, escreveu Gui.

Os seguidores se derreteram com a publicação e parabenizaram Bianca pela conquista. “Meus parabéns! Família linda e especial! Que Deus continue abençoando os sonhos e projetos de vocês!“, comentou uma fã.

“Parabéns Bi! Além de linda, é inteligente!”, elogiou outra.

Confira a publicação:

