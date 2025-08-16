Semelhança entre Roberta Teixeira e os três filhos impressiona fãs: ‘Quanta beleza’ Atriz está no elenco de A Vida de Jó, disponível com exclusividade no Univer Vídeo Fora das Telas|Do R7 16/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/08/2025 - 02h00 ) twitter

Roberta Teixeira é mãe de Luca, Maria Clara e Manuela Reprodução/Instagram

Roberta Teixeira, que está no elenco de A Vida de Jó, provou que sua beleza é hereditária e mostrou o quanto seus filhos Luca, Maria Clara e Manuela são as cópias exatas dela.

“Deus me escolheu para ser mãe de vocês e, com isso, me presenteou com a maior missão e o maior amor que um coração pode sentir”, escreveu a atriz na legenda da publicação.

Francisca Queiroz elogiou a família: “Só gente bonita!”.

Uma amiga da atriz brincou: “Teu ventre é uma fábrica de fazer filho lindo! Parabéns, Beta!”. E uma fã completou: “Quanta beleza em uma só foto!”.

Confira:

A Vida de Jó já está disponível no Univer Vídeo e chega em breve na tela da RECORD. A produção é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini.