Vittória Seixas impressiona internautas com novo visual: ‘Combinou tanto com você’ A atriz que viveu Reumá na primeira fase de A Vida de Jó apareceu um cabelo diferente nas redes sociais

Vittória Seixas com nova cor de cabelo Reprodução/Instagram

De férias após interpretar a Reumá em A Vida de Jó , a atriz Vittória Seixas, de 16 anos, surpreendeu os seguidores com seu novo visual.

A atriz surgiu com os cabelos tingidos em um tom de vermelho puxado para o roxo e rendeu comentários positivos e carinhosos dos fãs.

Uma fã, encantada com a mudança, comentou: “Você está incrível com o cabelo novo!”. Outra, escreveu: “Esse cabelo combinou tanto com você”

Veja a mudança:

Acompanhe A Vida de Jó de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD . Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

