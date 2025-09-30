Logo R7.com
A Vida de Jó

Vittória Seixas impressiona internautas com novo visual: ‘Combinou tanto com você’

A atriz que viveu Reumá na primeira fase de A Vida de Jó apareceu um cabelo diferente nas redes sociais

Fora das Telas|Do R7

Vittória Seixas com nova cor de cabelo Reprodução/Instagram

De férias após interpretar a Reumá em A Vida de Jó, a atriz Vittória Seixas, de 16 anos, surpreendeu os seguidores com seu novo visual.

A atriz surgiu com os cabelos tingidos em um tom de vermelho puxado para o roxo e rendeu comentários positivos e carinhosos dos fãs.

LEIA MAIS:

Uma fã, encantada com a mudança, comentou: “Você está incrível com o cabelo novo!”. Outra, escreveu: “Esse cabelo combinou tanto com você”

Veja a mudança:

Acompanhe A Vida de Jó de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Veja também: público comemora retorno de Juliana Didone e Guilherme Berenguer à RECORD

Juliana Didone e Guilherme Berenguer assumiram os papéis dos protagonistas Raquel e Jó nesta sexta (26) em A Vida de Jó. Anos se passaram na minissérie e a família do hebreu chegou à cidade de Uz. No Twitter X, os fãs dos atores comemoraram o retorno deles à RECORD. Veja a repercussão!

Reprodução/RECORD

