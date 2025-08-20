A Vida de Jó: Enzo Krieger encanta com registros do personagem pastoreando ovelhas Ator é o protagonista da primeira fase da minissérie, que já está disponível no Univer Vídeo Novidades|Do R7 18/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/08/2025 - 21h40 ) twitter

Enzo Krieger é o protagonista da primeira fase da minissérie Reprodução/Instagram

Enzo Krieger, que interpreta Jó na primeira fase da minissérie, conquistou o público com registros do personagem pastoreando um rebanho de ovelhas.

Nesta parte da trama, o ator faz par romântico com Mah Duarte, que interpreta a juventude de Raquel.

Murilo Cezar, o protagonista de Paulo, O Apóstolo, brincou com o ator: “Por isso sempre te chamei de ovelha”.

Já uma internauta desejou: “Sucesso querido”. E outra fã disse: “Que demais, você é incrível”.

Confira:

A Vida de Jó já está disponível no Univer Vídeo e chega em breve na tela da RECORD. A produção é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini.