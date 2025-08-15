Minissérie A Vida de Jó estreia nesta sexta (15) no Univer Vídeo Escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini, produção traz Guilherme Berenguer e Juliana Didone como protagonistas Novidades|Do R7 15/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/08/2025 - 02h00 ) twitter

Guilherme Berenguer e Juliana Didone são os protagonistas de A Vida de Jó Reprodução/Instagram

A minissérie A Vida de Jó estreia nesta sexta (15) no Univer Vídeo e narra a história de um homem íntegro e profundamente temente a Deus, cuja existência é marcada por fé, provações e um intenso conflito espiritual.

A produção é dividida em duas fases, cada uma com dez episódios.

Na primeira fase, o público irá conhecer Enzo Krieger e Mah Duarte como Jó e Raquel.

Guilherme Berenguer e Juliana Didone assumem os papéis na segunda fase e repetem a parceria como par romântico depois de mais de 20 anos.

No elenco estão Camila Rodrigues, Giuseppe Oristânio, Fernando Pavão, Francisca Queiroz, Floriano Peixoto e muitos outros nomes de peso da dramaturgia da RECORD e da Seriella Productions.

Assista ao trailer oficial:

A Vida de Jó é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini, que retornou ao Brasil e à emissora apenas para conduzir o projeto.