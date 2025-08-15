Minissérie A Vida de Jó estreia nesta sexta (15) no Univer Vídeo
Escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini, produção traz Guilherme Berenguer e Juliana Didone como protagonistas
A minissérie A Vida de Jó estreia nesta sexta (15) no Univer Vídeo e narra a história de um homem íntegro e profundamente temente a Deus, cuja existência é marcada por fé, provações e um intenso conflito espiritual.
A produção é dividida em duas fases, cada uma com dez episódios.
Na primeira fase, o público irá conhecer Enzo Krieger e Mah Duarte como Jó e Raquel.
Guilherme Berenguer e Juliana Didone assumem os papéis na segunda fase e repetem a parceria como par romântico depois de mais de 20 anos.
No elenco estão Camila Rodrigues, Giuseppe Oristânio, Fernando Pavão, Francisca Queiroz, Floriano Peixoto e muitos outros nomes de peso da dramaturgia da RECORD e da Seriella Productions.
Assista ao trailer oficial:
A Vida de Jó é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini, que retornou ao Brasil e à emissora apenas para conduzir o projeto.