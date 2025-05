Acerte ou Caia! tem episódio especial de Dia das Mães neste domingo (11) O game show celebra a data com Ticiane e Helô Pinheiro; Eleandro Passaia e dona Enedina; Milene Domingues e Ronald; saiba mais Acerte ou Caia|Do R7 08/05/2025 - 15h52 (Atualizado em 08/05/2025 - 15h52 ) twitter

Edição de Acerte ou Caia! deste domingo (11) comemorará com estilo o Dia das Mães DIVULGAÇÃO/ RECORD

O Acerte ou Caia! deste domingo (11) terá um episódio especial para comemorar o Dia das Mães em grande estilo! O game show contará com a participação de duplas formadas por mães e filhos famosos, que farão de tudo para escapar do buraco e faturar um prêmio em dinheiro que pode chegar a R$ 300 mil.

Quem sobe ao palco ao lado de Tom Cavalcante para mostrar seus conhecimentos gerais é a apresentadora do Hoje em Dia, da RECORD, Ticiane Pinheiro, acompanhada de sua mãe, Helô Pinheiro. Também participam da disputa o apresentador do Balanço Geral SP, Eleandro Passaia, com a mãe, dona Enedina; e a jornalista Fabíola Gadelha com o filho, Adriel.

Outras duplas que vão correr contra o tempo para acertar as perguntas em no máximo 30 segundos são: Vera Gimenez e Marco Antônio Gimenez; Dado Dolabella e Pepita Rodrigues; e Caio Paduan com a mãe, dona Ivana.

Também integram esse time de mamães com seus filhos: Milene Domingues e Ronald; Adriana Bombom e Lily Nobre; e Camila com a mãe, Lilian Loures. Para completar o grupo de 11 duplas, participam ainda Solange Frazão com o filho, Lucca; e Flávia Vianna com a filha, Sabrina.

Qual das mães vai ganhar um presentaço neste dia tão especial? Lembrando que só uma dupla fatura o prêmio!

O Acerte ou Caia! vai ao ar aos domingos, a partir das 15h45. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no PlayPlus, o streaming da RECORD.

Veja quem vai disputar o Acerte ou Caia! especial de Dia das Mães

Uma data especial merece um episódio do Acerte ou Caia! para ficar na memória. Neste domingo (11), Tom Cavalcante reúne um time de famosos para comemorar o Dia das Mães em grande estilo. Conheça as duplas e prepare a torcida!