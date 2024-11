Campeão de A Fazenda 11, Lucas Viana compara Acerte ou Caia! com Prova do Fazendeiro: ‘Muito emocionante’ Acostumado com adrenalina, influenciador e boxeador encarou o game show comandado por Tom Cavalcante; confira a entrevista no site oficial Entrevistas|André Borges*, do site oficial 09/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 10/11/2024 - 11h22 ) twitter

Lucas Viana fala sobre participação no Acerte ou Caia! e conta sobre futuro na carreira como boxeador Reprodução/Instagram

O campeão de A Fazenda 11, Lucas Viana, colocou mais um game na conta. Dessa vez, o influenciador e, agora, boxeador, encarou o Acerte ou Caia!, programa da RECORD comandado por Tom Cavalcante, que vai ao ar neste domingo (10), a partir das 14h15. O ex-peão acostumado com a pressão e adrenalina dos jogos contou sua experiência no game show e também falou sobre sua relação com o elenco da atração.

Animado com o convite de participar do programa, Lucas destacou a felicidade ao estar com Tom Cavalcante: “A gente fica acostumado a ver o Tom por anos na TV, e de repente você vê ele ali de perto. Poxa, foi muito emocionante”, contou.

Ao relembrar do game, Lucas revelou alguns segredos que o ajudaram no jogo: “Procurei ficar calmo, porque temos poucos segundos para responder às perguntas. Participei do game sabendo que teria muita pegadinha”, revelou.

Apesar de usar a tranquilidade como sua estratégia, ele não negou a pressão: “A Prova do Fazendeiro foi mais difícil por conta da responsabilidade com o grupo, mas aqui, com poucos segundos para responder, também é bem complicado!”.

Para a gravação do programa, Lucas viajou para a Argentina e contou que após a gravação aproveitou com o elenco do Acerte ou Caia! para turistar por Buenos Aires. “Foi incrível, fiz amizades com Nelsinho (Nelson Freitas), Thierry, Pierre e, claro, o Lipe Ribeiro, que já era meu amigo. Pessoal gente boa demais!”, contou.

Fora dos realities e focado na nova carreira como boxeador, Lucas comentou sobre as aventuras nos ringues. Em tom de brincadeira, o ex-peão relembrou de um duelo contra o ex-participante do Power Couple 6 Hadballa, quando acabou arrancando sua peruca. “Essa carreira de boxeador começou de forma bem descontraída… Mas tô me dedicando. Já vai ter o próximo evento. Vamos ver o que vai ser. Estou confiante”, finalizou.

Será que o Lucas vai ganhar o Acerte ou Caia!? Fique ligado! O programa vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

*Estagiário sob supervisão de Juliana Lambert

