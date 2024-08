Conheça a carreira de Tom Cavalcante, apresentador do Acerte ou Caia! Humorista também diverte o público com programas na TV paga e streaming Acerte ou Caia|Do R7 24/08/2024 - 18h12 (Atualizado em 24/08/2024 - 18h14 ) ‌



Tom Cavalcante apresenta o game show Acerte ou Caia! Divulgação/RECORD

Tom Cavalcante nasceu em 1962, em Fortaleza, no Ceará, e, desde cedo, demonstrou que seria um grande artista. Antes de estourar na televisão, ele foi animador de shows e locutor em rádios.

O sucesso veio no início da década de 1990, quando ganhou uma oportunidade de Chico Anysio e passou a fazer parte do elenco da Escolinha do Professor Raimundo, da TV Globo. Mais tarde, integrou o humorístico Sai de Baixo. Em 2000, fez o Megatom.

Em 2004, Tom começou a sua primeira passagem pela RECORD, onde comandou o Show do Tom. O programa caiu nas graças do público pelos quadros de humor, com diversos personagens criados pelo apresentador, além de imitações, uma das marcas de sua carreira. A atração ficou no ar até 2011.

Depois de alguns anos morando nos Estados Unidos, onde estudou cinema, o comediante fez séries cômicas e filmes, além de projetos no streaming. No fim de 2023, Tom Cavalcante voltou à RECORD para comandar o especial de fim de ano Família Record.

Agora, ele está à frente do game show Acerte ou Caia!, nas tardes de domingo da emissora.