Davi Brito e Mulher Melão estão entre os famosos que disputam mais um Acerte ou Caia! neste domingo (8) Novo time formado por onze celebridades sobe ao palco para lutar pelo prêmio em dinheiro Acerte ou Caia|Do R7 05/12/2024 - 14h30 (Atualizado em 05/12/2024 - 14h30 )

O programa promete trazer muita diversão para o público do sofá Divulgação/RECORD

Um jogo de perguntas e respostas valendo prêmios em dinheiro! Este é o Acerte ou Caia!, game show apresentado por Tom Cavalcante que anima as tardes de domingo na RECORD. Na edição do próximo final de semana (8), outras onze personalidades se reúnem para uma nova disputa pelo prêmio que tem como valor máximo, R$ 300 mil. Entre os competidores da vez, estão o campeão de reality show, Davi Brito, e a modelo Renata Frisson, a Mulher Melão.

Quem também encara o desafio são os ex-Fazenda Larissa Tomásia e Cauê Fantin. Os cantores Ávine Vinny, e os gêmeos Vavá e Márcio, do grupo Karametade, que competem individualmente, também farão de tudo para se livrarem do buraco no qual caem os participantes que perdem a chance de continuar no jogo.

A influenciadora do Tocantins, Alessandra Araújo, e a ex-BBB Francine Piaia são outras que tentarão vencer, no tempo estipulado, as perguntas feitas por Tom Cavalcante. Para completar a equipe de competidores desta edição do Acerte ou Caia!, estão os humoristas Paulinho Serra e Thayse Teixeira.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar, aos domingos, a partir das 14h15.

Confira a lista completa de participantes deste domingo (8):

O elenco está repleto de estrelas para o 16º episódio de Acerte ou Caia! O programa vai ao ar neste domingo (8), anote na agenda e já prepare a torcida para seu favorito. Veja os participantes!