Descubra os segredos do Acerte ou Caia com Tom Cavalcante
Lucas Selfie invadiu os bastidores do programa e contou para a gente como é a rotina do estúdio atrás das câmeras
Já imaginou como são os bastidores do Acerte ou Caia? Lucas Selfie entrou nos bastidores do programa e viu de tudo: camarins, maquiagem, clima dos participantes e até um papo com Tom Cavalcante! Confira!
E para ter energia para essa gravação intensa, Lucas Selfie contou com o apoio de Centrum. O multivitamínico nº1 do mundo agora tem a versão Essencial, com tudo que você precisa por apenas R$19,90! Energia, imunidade e risada garantida!
Essa matéria é um oferecimento de Centrum.
*preço por tempo limitado e exclusivo promocional para ação