‘A melhor parte era ver meus concorrentes caindo no buraco’, brinca Penelopy Jean sobre o Acerte ou Caia! A jurada do Canta Comigo Teen participou do terceiro episódio do game show da RECORD Entrevistas|Do R7 05/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 05/09/2024 - 02h00 ) ‌



Será que ela levou o prêmio ou perdeu o chão no jogo? Reprodução/Ale Gustavo

Sempre deslumbrante, Penelopy Jean marcou presença no terceiro episódio do game show ‘Acerte ou Caia!’, que vai ao ar neste domingo (8), na tela da RECORD. A cover da Lady Gaga faz parte do time de jurados do Canta Comigo Teen, brilha em shows pelo Brasil e está com projeto novo no forno. Em entrevista para o site oficial, ela contou sobre a carreira e destacou sua participação na atração comandada por Tom Cavalcante.

“Foi divertidíssimo! Amei participar do programa e a melhor parte era ver meus concorrentes caindo no buraco (risos). Eu ria de nervoso porque sabia que poderia ser a próxima”, revelou. Penelopy se divertiu ao lado de um time de peso: Catia Paganote, Créu, Daniel Toko, Eliezer, Jake Oliveira, Marina Ferrari, Pedro Manso, Rodrigo Phavanello, Rossicléa e Salgadinho.

A artista lembrou com tranquilidade das perguntas do game: “Creio que a grande maioria eu sabia, mas tiveram algumas que eram realmente difíceis que agradeci de não ter caído comigo.” Entre as mais complicadas, Penelopy comentou sobre uma questão envolvendo a palavra “símio”. Será que a pergunta fez ela cair no buraco? Só assistindo ao programa para saber!

O episódio foi gravado em Buenos Aires, na Argentina, e apesar de fazer um bate e volta, a artista curtiu a viagem: “Amei a experiência de ter viajado para outro país para gravar esse programa incrível”, disse.

No Brasil, Penelopy segue com a agenda lotada! Ela aparece todos os domingos no painel do Canta Comigo Teen, além de fazer shows por todo o país como cover da Lady Gaga.

Em 2025, ela prepara uma surpresa gigante para os fãs: “Acabei de gravar um novo projeto como apresentadora, que deve estrear ano que vem na TV a cabo e streaming!”

Confira a agenda:

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

