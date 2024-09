‘Adrenalina vai a mil’, revela Marcia Fellipe sobre a experiência no Acerte ou Caia! A artista participou do segundo episódio do programa e encantou o público com carisma e animação Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 03/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 03/09/2024 - 02h00 ) ‌



A cantora brilhou no game show da RECORD Divulgação/RECORD

A fenomenal divertiu o público no Acerte ou Caia! Marcia Fellipe aceitou o desafio do programa e encarou o jogo de perguntas com carisma e muita animação. Ela respondeu tranquilamente a uma bateria de questões, mas foi eliminada na segunda rodada. Em entrevista para o site oficial, a cantora contou detalhes da participação.

“Foi bom demais! Experiência incrível, nossa, a adrenalina vai a mil”, contou a artista. Ela estava super ansiosa com o jogo, mas soube disfarçar com animação de sobra. Tom Cavalcante pediu que a cantora soltasse a voz no programa, e ela brilhou à capela com o sucesso que alavancou sua carreira, o hit Quem Me Dera.

Segundo o apresentador, Marcia é de Manaus, mas se tornou ‘filha do Ceará': “Manaurense”, brincou. Ela se sentiu muito à vontade no game: “Gostei de tudo no programa, muito massa a proposta. Amei!”

Marcia foi escolhida por Lore Improta para o duelo, e teve boa desenvoltura, respondendo corretamente a quatro perguntas, mas não soube o nome do filme de ficção científica estrelado pelo ator Keanu Reeves, Matrix: “Todas as perguntas nos deixam nervosos pelo risco da queda”, revelou. A queda da cantora foi divertida, com direito a gritinhos!

Como as gravações ocorrerão na Argentina, ela e o marido, Rod Bala, puderam ‘turistar’ por Buenos Aires: “Fomos ao shopping tomar um vinho. Foi muito massa, queria ter tido mais tempo!”

O clima romântico do país e a companhia do marido no game levou às memórias do Power Couple. O casal participou da quinta temporada e rendeu conteúdo para os fãs de reality! Perguntada sobre a experiência, Marcia abriu o jogo: “Sinto saudade, acho que um dia ainda vou participar de mais algum reality.” O público vai ficar ansioso por esse momento!

Maratona de shows

Como toda diva de sucesso, Marcia trabalha a todo vapor. Ela chegou a números gigantescos de apresentações nos meses anteriores: “Em junho e julho fizemos quase 70 shows, graças a Deus!”

Com a agenda lotada e hits na boca da galera, a cantora é só felicidade: “Tudo está indo bem, vivo um momento muito bom na minha carreira, estou gerindo mais meu tempo, mas trabalhando sempre!”

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.