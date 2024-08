Adriana Bombom repercute participação no Acerte ou Caia!: ‘Game cheio de emoção’ A artista estará no primeiro episódio do reality show comandado por Tom Cavalcante, que vai ao ar neste domingo (25), na tela da RECORD Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 20/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 20/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Ela marca presença na estreia do game show; não perca! Divulgação/RECORD

Divertida e alto-astral, Adriana Bombom não poderia ficar de fora da grande estreia do Acerte ou Caia! A artista é a cara do programa e se jogou no novo game da RECORD, que estreia neste domingo (25). Em entrevista para o site oficial, Bombom contou sobre a participação na atração e revelou detalhes de sua carreira.

“Foi uma experiência muito divertida e tranquila, além de ter sido uma viagem agradável a Buenos Aires [na Argentina]. O programa é um jogo num formato de duelo de conhecimentos gerais e estou certa que terá muita audiência”, disse.

Ela notou um fator importante: “O reality é todo cheio de emoção, pois a gente tem perguntas que parecem fáceis, mas tem que se ter uma boa memória para responder em pouco tempo. Acho que os participantes que tiverem o hábito de fazer palavras-cruzadas podem se dar bem nesse jogo”.

Bombom não teve dificuldade nas questões, mas sentiu a pressão do jogo: “O Tom Cavalcante às vezes até dá uma dica quando vê que a gente está a um triz da resposta... Mas de qualquer forma não é tão fácil!”

‌



Além de se divertir nas gravações, a artista aproveitou a viagem à Argentina para ‘turistar’ com o marido, Adrien. Eles esticaram a passagem, alugando um apartamento para curtir o período: “A gente já conhecia a cidade e adoramos estar lá! Caminhar e parar nos restaurantes e bares de Palermo Soho. Buenos Aires é uma cidade muito charmosa, e com o frio que estava, parecia que estávamos na Europa”, brincou.

Carreira de sucesso

Adriana é um acontecimento por onde passa, e todo o carisma da artista faz a agenda dela ficar abarrotada de compromissos: “Tenho viajado muito a trabalho pelo país. As cidades do interior e capitais de outros estados dão muito valor aos artistas e são inúmeros jobs como apresentações de prêmios, lançamento de campanhas, festas particulares e corporativas”, relatou.

‌



O ‘Bombom Invade sua Festa’ é a cobertura desses eventos, com entrevistas descontraídas e atividades contratadas pelos promotores. Segundo a artista, tem dado um retorno ótimo.

E também tem trabalho novo no forno! Bombom contou que vai lançar um projeto social nos próximos meses, o Mizizi: “Vai colocar produtos cosméticos, inicialmente para cabelos, que tem como objetivo destinar o lucro para o desenvolvimento profissional de mulheres negras, periféricas e pessoas LGBTQIA+. Serão produtos de extrema qualidade que poderão ser encontrados tanto no varejo quanto no e-Commerce”.

‌



Mas não para por aí. Quem acompanha a diva nas redes sociais, percebeu o corpo cada vez mais sarado de Bombom: “Continuo treinando seriamente e tenho pensado em me projetar também dentro do mundo fitness de uma forma mais profissionalizada. Estou pesquisando potenciais patrocinadores com foco nesse universo para isso”, pontuou.

Em casa, Bombom acompanha feliz a carreira artística das filhas. Lily é jurada do Canta Comigo Teen e tem atuado em realities da RECORD, já Thalita, está brilhando como influencer na internet: “Para mim é uma satisfação enorme e um orgulho ver minhas meninas se projetando como profissionais, cada uma no seu segmento. Eu estou muito realizada neste sentido, pois vejo que elas estão se encontrando nas suas respectivas opções profissionais e se dedicando para crescer”.

Quer ver Bombom no Acerte ou Caia!? Não perca a estreia do programa neste domingo (25), a partir das 14 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades.

Descubra o time de famosos que participa da estreia do Acerte ou Caia!