André Marinho comemora vitória no ‘Acerte ou Caia!’ e avisa: ‘Podem esperar muitos conteúdos divertidos em família’ O cantor venceu o décimo quarto episódio do game show da RECORD Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 25/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 25/11/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O casal sempre publica momentos fofos e divertidos ao lado dos filhos nas redes sociais Reprodução/Instagram

Divertido e alto-astral, André Marinho animou o público e ainda levou a vitória no 14º episódio do Acerte ou Caia! Em entrevista para o site oficial, o cantor contou sobre a participação no game, repercutiu a carreira e revelou o que pretende fazer com o prêmio.

“Fiquei muito feliz, também contei com o fator sorte, sendo o último a ser desfiado. Legal porque enfrentei um grande amigo, de longas datas, o Suel”, disse sobre o embate entre cantores.

Segundo o artista, o prêmio veio em boa hora: “O dinheiro vai servir para pagar umas contas, porque a vida do artista não é fácil [risos], e também vai ajudar na gravação de novas músicas para a minha carreira. Ou seja, vou reinvestir!”

André contou com uma torcida super especial na plateia, Drika Marinho acompanhou todos os momentos do marido no jogo. O cantor soltou até um spoiler: “Eu fiquei tranquilo, e como já tinha participado de vários realities, aprendi a controlar a ansiedade e me mantive calmo. Eu fiquei mais nervoso assistindo ela, porque nós participamos cada um do programa do outro na plateia também. Duas experiências diferentes”.

‌



A parte favorita para ambos foram as quedas: “Ver a galera cair, era divertido demais. Cada um reagia de um jeito. E o Tom ia conversando com os participantes e do nada vinha a queda. Demos boas risadas”, contaram.

O programa foi gravado na Argentina, o que possibilitou passeio diferenciado para o casal, que ama viajar: “Nós não conhecíamos Buenos Aires, então, fomos visitar alguns pontos turísticos e também aproveitamos a culinária argentina. Foi muito bacana. Gravar o programa em outro país, tornou a experiência ainda mais legal. Bom que também encontramos vários amigos e curtimos juntos a viagem”.

‌



A carreira também segue de vento em poupa! A família trabalha com a internet, produzindo e criando conteúdos para diversas marcas. Além disse, André segue fazendo shows pelo Brasil e produzindo lançamentos: “A ideia é gravar um audiovisual no próximo ano. Sigo também com o Br’oz comemorando os 20 anos do grupo com o Baile da Prometida. Tem muito trabalho pela frente e podem esperar muitos conteúdos divertidos em família”, apontou.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Na trave: relembre os líderes que quase venceram o Acerte ou Caia!

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Sair sem um real no bolso é um dos maiores perrengues dos líderes no Acerte ou Caia! Imagine juntar uma bolada, perder o jogo e ainda cair no buraco? Relembre os famosos que já passaram por esse apuro!