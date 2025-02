André Mattos revela retorno à televisão e celebra reencontro com Tom Cavalcante: ‘Grande oportunidade’ Ator e humorista está no elenco do Acerte ou Caia! deste domingo (16) e conta detalhes da participação no programa Entrevistas|Bianca Godoi, do site oficial 14/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/02/2025 - 02h00 ) twitter

André Mattos fala sobre amizade com Tom Cavalcante Divulgação/RECORD

André Mattos é ator, humorista e amigo de longa data de Tom Cavalcante. O artista está no elenco do Acerte ou Caia! deste domingo (16) e contou, ao site oficial, o quanto foi bom rever o amigo nas gravações do programa e aproveitar os dias no Chile. Ele também revelou que, em breve, voltará para a televisão em um novo projeto.

“Conheço o Tom Cavalcante há muitos anos. Trabalhar com ele é sempre uma grande oportunidade e um prazer muito grande”.

André aproveitou a viagem tanto para gravar quanto para curtir o Chile em grande estilo. “Fui às montanhas, no Valle Nevado, tomei um bom vinho e me deliciei com a ótima gastronomia. Foi uma felicidade. Tudo maravilhoso”.

Já na hora do game, o ator usou algumas estratégias para driblar o nervosismo. “É o tipo de jogo que a gente tem que estar sereno e tranquilo, e não deixar a afobação tomar conta”.

André também buscou encarar a competição com bom humor: “Na hora tem aquela adrenalina, o próprio Tom dá uma provocada nos participantes, mas tudo faz parte do jogo. Temos que levar de forma leve e divertida”.

Nos bastidores, a interação com Ana Paula Oliveira, Anna Livya Padilha, Camila Moura, DiCesar, Felipe Solari, Gabriel Santana, Giovanna Lima, Gisele Frade, Marcelo Zangrandi e Mateus Cidrão, foi a melhor possível. “É um clima muito descontraído, é gostoso, porque viajamos juntos, ficamos no mesmo hotel, pena que acaba rápido”.

E quando o assunto é trabalho, André tem muito o que revelar: “Estou com o espetáculo Minha Futura Ex, com a Bianca Rinaldi, vou fazer a obra Quem é Fofinha, que dirijo junto com a Beth Riso, faço meu monólogo Dedé Show, vou dirigir o meu primeiro longa-metragem, Ilhados no Paraíso, dirijo curtas-metragem também, como As Aventuras de Platenildo, para crianças, é um trabalho de arte e educação social muito importante. E na televisão eu não vou falar porque é segredo, vocês vão ver no ar”.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 16h, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

