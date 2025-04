Anne e Pe Lanza revelam destino do prêmio do Acerte ou Caia! e garantem: ‘Bom uso’ Casal do Power Couple Brasil 6 levou para casa R$ 39.500 após vencer edição especial; confira também a história digna de filme da dupla e as novidades para 2025 Entrevistas|Maria Clara Lentz*, do site oficial 27/04/2025 - 18h00 (Atualizado em 27/04/2025 - 18h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os ex-participantes do Power Couple Brasil 6 mostraram que são um verdadeiro "Casal Power" com uma sintonia de milhões Antonio Chahestian/RECORD

Campeões na área! Anne e Pe Lanza, participantes do Power Couple Brasil 6, provaram que formam um verdadeiro Casal Power após vencerem o Acerte ou Caia! deste domingo (27) e levarem para casa R$ 39.500. Em entrevista ao site oficial, eles relembraram a participação no reality de casais, compartilharam a história deles, e, principalmente, como foi viver essa experiência juntos.

“Quando veio o convite falando que seria um programa especial do Power Couple, a gente topou na hora. Adoramos jogar esse tipo de game quando estamos com os amigos, então sabíamos que a diversão seria garantida. Acho que nem tivemos medo de cair no buraco, porque a gente é fascinado em brinquedos radicais, parque de diversões”, disse Pe Lanza. “Eu confesso que a gente saiu de lá e eu falei para ele (Pe Lanza) ‘esqueci de pedir para me deixarem cair no buraco só para ver como é’”, brincou Anne.

Eles falaram sobre como foi a sensação de dividir o palco com Tom Cavalcante, no qual ambos já eram fãs, mas não conheciam pessoalmente: “Fiquei meio em choque porque assistia ao Tom quando eu era criança, então pensei ‘como assim eu e ele estamos no mesmo lugar?. Então, eu só cheguei bem tímida e o cumprimentei. Mas no final, depois de nós termos ganhando, eu já estava super falante”, confessou a profissional de Marketing.

“O Tom fez parte da nossa infância, parecia que era da nossa família e foi muito bacana conhecê-lo, super gentil e o pessoal da produção também. Eles colocaram a música Levo Comigo, da minha banda, enquanto a gente conversava; então tanto eu quanto a Anne nos sentimos em casa e acho que o Acerte ou Caia! veio para consolidar que nós dois formamos um bom time”, disse o ex- vocalista do Restart.

‌



Além deles, a edição para lá de especial também contou com a presença dos novos apresentadores Felipe Andreoli e Rafa Brites; e também de ex-participantes de várias temporadas: Do Power Couple Brasil 6, edição de Anny e Pe Lanza, estavam presentes Baronesa e Rogério; Eliza e Hadballa; Nina Cachoeira e Filipe Duarte e Daiana Araújo e Rodrigo Mila. Enquanto das outras edições foram Nayara Justino e Cairo Jardim e Rafael Ilha e Aline Kehz, do Power Couple Brasil 2; representando a quarta edição, chegam os casais André Coelho e Clara Maia, além de Daniel Saullo e Mariana Felício. Já da quinta temporada, Mirela Janis e Yugnir.

O casal vitorioso ainda confessou que a preparação foi intensa: “A gente ficou fazendo palavra-cruzada em espera de aeroporto, no ônibus até chegar na cidade que eu ia fazer o show, no próprio camarim minutos antes de entrarmos para gravar”, disse Pe Lanza. Anne complementou, ressaltando qual outro meio eles usaram para auxílio antes de encararem o game show: “Assistimos a outros programas também, isso foi muito bom para nós”.

‌



Da paixão adolescente ao amor inabalável

Os dois se conheceram no primeiro show da banda Restart no Rio de Janeiro (RJ), onde ela estava trabalhando, e ao final foi dar os parabéns para os integrantes. Nesse momento, uma longa e verdadeira história de amor digna de filmes começou sem que eles imaginassem que se tratava apenas do começo de uma vida inteira juntos. Eles comentaram sobre o início do relacionamento e também o momento em que se deram conta de que eram feitos um para o outro:

“Tínhamos 16, 17 anos e a partir dali foi muito bacana. Desde o início do show a Anne já chamou minha atenção e depois fomos nos conhecer pessoalmente ali mesmo minutos depois no camarim. Eu fiquei todo empolgado, emocionado, falei que já estava amando ela no primeiro dia. Aí nós ficamos e começamos a conversar por SMS, eu falava que voltaria para vê-la, que achava que estava apaixonado. E aí na semana seguinte eu voltei para o Rio de Janeiro e nos encontramos. Depois disso, começamos a construir uma história, eu realmente senti que era para ser quando a Anne recebeu uma proposta para trabalhar em São Paulo e decidimos morar juntos. Então, me dei conta que não era só uma volta de um namoro adolescente, mas sim, algo que se tornaria o que é hoje. Compartilhamos muitas coisas e construímos juntos, com muita cumplicidade e amor”.

‌



“Eu percebi que era para ser quando a gente tinha voltado a se falar em 2018, quando nos reencontramos depois de oito anos sem se ver pessoalmente. E aí eu olhei e falei ‘nossa, é como se tivesse se visto ontem’”.

O universo Power Couple Brasil

Apesar de não terem vencido a competição, Anne e Pe Lanza foram um dos casais com mais destaque no Power Couple Brasil 6. Eles deixaram uma trajetória muito bem marcada no reality com seus posicionamentos, momentos divertidos, desempenho em provas e até a conquista de um carro zero km.

“O Power Couple foi um programa que a gente adorou participar. Como casal, nos fortalecemos muito por conta do reality e, apesar de sempre sermos muito parceiros, realmente ali só consolidou ainda mais a nossa amizade como casal acima de tudo”, disse Pe Lanza.

Mas será que essa dupla infalível voltaria para essa disputa emocionante se tivessem a oportunidade? Olha só o que eles responderam: “Se rolasse uma temporada “all-stars” a gente voltaria no mesmo momento, afirmou o músico.

A companheira não ficou atrás e também deixou bem clara sua opinião: “O Power com certeza é uma coisa que a gente não tem nem dúvida. Então hoje, se viesse esse convite com casais que já participaram, nós iríamos falar assim: ‘quando? Já podemos ir para o hotel nos confinar? Estamos com a mala pronta’”.

Os ex-participantes da sexta temporada aproveitaram a conversa para conceder alguns conselhos para os novos casais que vem por aí: “A gente se jogou para participar e acho que os próximos casais que vierem nessa nova temporada tem que ter essa mentalidade”, aconselhou Pe Lanza.

“Além de se entregarem para o jogo, o principal também é mostrar suas relações como realmente são, e não se preocuparem tanto com a imagem que vão passar ou o que vai acontecer depois. Tem que ser fiel ao que eles vivem na vida pessoal deles e levar justamente para o programa uma vivência deles como casal, porque no fim das contas a gente não controla nada; então o que vão achar e pensar depende de cada um que está assistindo”, alertou Anne.

Dinheiro em boa hora e tudo que vem por aí!

Embora não tenham aceitado o Desafio Final, os campeões do último programa se mostraram bem satisfeitos com seu desempenho e o valor conquistado. O campeão revelou que o dinheiro veio em boa hora e já tem um destino definido: “Faremos bom uso, já que ganhamos de uma maneira muito simbólica. Vamos investir em nós e no meu novo projeto musical“.

A campeã reafirmou a fala do marido: “Nós aprendemos ao longo dos anos que o importante é sempre estarmos investindo no nosso próprio trabalho. Então, o foco até o fim do ano é voltar a investir no trabalho do Pe”.

Ambos expressaram carinho pelo programa, reforçando ainda mais a ideia de que o game show representa muito mais do que apenas o prêmio: “O Acerte ou Caia! veio para consolidar que nós dois somos um bom time. A gente conseguiu se dar bem e se divertir”.

Por último, apesar de estarem focados em suas respectivas carreiras, eles não descartaram também compartilhar a rotina com os fãs; uma vez que a série de vídeos sobre a reforma do apartamento em que moram foi um sucesso entre os seguidores:

“Acho que voltar a dar andamento nos conteúdos das nossas redes. As pessoas depois do reality quiseram muito acompanhar o nosso dia a dia como casal, então acho que nós vamos pensar em novas ideias para cativar as pessoas nas nossas redes sociais, disse Pe Lanza.

*Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h30, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Veja também: confira os famosos que já venceram o game show da RECORD

Publicidade 1 / 37 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O Acerte ou Caia! traz muito mais diversão e adrenalina para as tardes de domingo da RECORD! Que tal conferir o ranking dos campeões do game show e relembrar um pouco dos episódios que deixaram o público sem fôlego? Confira! Edu Moraes/RECORD