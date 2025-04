Campeã do Power Couple mostra bastidores do Acerte ou Caia! Ao lado do marido, Cairo Jardim, Nayara Justino disputa prêmio de até R$ 300 mil no game show comandado por Tom Cavalcante deste domingo (27) Esquenta|Do R7 26/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/04/2025 - 02h00 ) twitter

Nayara Justino surge no bastidores de Acerte ou Caia! Reprodução/ RECORD

Tem campeã do Power Couple Brasil 2 em um esquenta especial para a sétima temporada na área! Nayara Justino está na área e vai encarar os desafios do game show Acerte ou Caia! deste domingo (27), ao lado do maridão Cairo Jardim. A dupla vai enfrentar ex-participantes do reality de casais e também os novos, Rafa Brites e Felipe Andreoli.

Nas redes sociais do game show, ela aproveitou para compartilhar os bastidores com o público, e fez questão de dar uma passada rápida em frente ao camarim do comandante da atração, Tom Cavalcante. Além disso, ela também mostrou os camarins dos homens e das mulheres.

“Adoro assistir todos os domingos, não vou perder, principalmente por você, Nay, e Cairo”, disse uma fã.

“Está todo mundo aqui! E tem galera chegando”, completa Nayara, ao empolgar o público sobre os participantes que estão chegando.

Confira o post:

Curioso para ver esse encontro power? O Acerte ou Caia! vai ao ar neste domingo (27), às15h45, na tela da RECORD.

Veja quem são os participantes do Acerte ou Caia!

O Power Couple Brasil 7 estreia no dia 29 de abril e o Acerte ou Caia! deste domingo (27) entra no clima do reality e recebe onze casais que participaram das temporadas anteriores. Para somar a esse elenco de milhões, os apresentadores da sétima temporada, Felipe Andreoli e Rafa Brites, também vão mergulhar de cabeça no game, que terá pela primeira vez o formato de duplas. Vem conhecer e relembrar a trajetória de cada um no reality de casais!